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МИД разоблачило двойные стандарты "рупора Кремля"

Киев • УНН

 • 8544 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины распространило комментарий МИД Украины по поводу недавних высказываний министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины, передает УНН.

МИД разоблачило двойные стандарты "рупора Кремля"

“В Украине уже даже не удивлены, насколько российская дипломатия превратилась в орудие лжи Кремля, обвиняя Украину в ”подготовке провокаций“", - говорится в комментарии МИД.

По словам украинских дипломатов, подобные заявления являются очередной информационной операцией.

“На самом деле, это Россия развернула на границе с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы ”Искандер“, передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины. Только за последние два месяца количество российских танков на нашей границе увеличилось на 300 единиц”, - отметили в украинском МИД.

Вспоминая инцидент 25 ноября 2018 года, в МИД отмечают, что Москва совершила открытые акты вооруженной агрессии в Керченском проливе и Черном море.

“Теперь министр Лавров пугает Украину и международное сообщество ”провокациями“, ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала”, — подчеркнули в комментарии.

Также в МИД напомнили, что 17 декабря планируется одобрение резолюции ГА ООН “Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей”.

“Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем”, — подытожили в Министерстве иностранных дел.

Как сообщал УНН, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что якобы украинская власть планирует осуществить “вооруженную провокацию” на админграницах материковой Украины и оккупированного Крыма в конце декабря.

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