МЗС відреагувало на резолюцію ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення на 74-й сесії Генеральної асамблеї OOН оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та міста Севастополь, Україна", закликавши Росію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, включаючи СММ ОБСЄ, на півострів. Про це йдеться у заяві МЗС України, поширеній сьогодні, передає УНН.