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МЗС відреагувало на резолюцію ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму

МЗС відреагувало на резолюцію ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 8773 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення на 74-й сесії Генеральної асамблеї OOН оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та міста Севастополь, Україна", закликавши Росію забезпечити безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, включаючи СММ ОБСЄ, на півострів. Про це йдеться у заяві МЗС України, поширеній сьогодні, передає УНН.

"Ми вдячні партнерам за рішучу підтримку української ініціативи і подальшої консолідації політики невизнання анексії Кримського півострова. Прийнятий ГА ООН документ – це черговий вияв наполегливості міжнародної спільноти у питанні захисту основоположних свобод та прав людини, принципів та норм міжнародного права", - йдеться у заяві МЗС.

Як вказали в українському зовнішньополітичному відомстві, прикметно, що в резолюції ГА ООН безпосередньо посилається на термін "агресія" стосовно протиправних дій РФ у Криму, наголошуючи, що набуття території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним, та вимагаючи негайного повернення тимчасово окупованих територій.

"Асамблея також зафіксувала цілеспрямовану політику Росії зі зміни демографічної ситуації в Криму, що включає як переселення власного населення на територію незаконно окупованого півострова, так і використання репресивного законодавства як політичного інструменту для залякування, переслідування та витискування з Криму незгодних. Слід нагадати, що такі дії прямо заборонені міжнародним гуманітарним правом, зокрема IV Женевською конвенцією, Додатковим протоколом І до неї, а також тягнуть за собою відповідальність відповідно до норм Статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року", - відзначили в ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Криму

Також зауважується, що як засвідчили події у Третьому комітеті Генасамблеї 14 листопада і "відвертий шантаж з боку російської сторони на адресу іноземних держав із вимогою не голосувати за проєкт резолюції, Росія й сама усвідомлює невідворотність настання міжнародно-правової відповідальності за вчинені протиправні діяння".

"Вітаємо перепідтвердження Генеральною Асамблеєю заклику звільнити Еміра-Усеїна Куку, так само як і інших українських громадян, які незаконно утримуються Російською Федерацією. Успішними прикладами результативності міжнародної адвокації стало цьогорічне звільнення окремих кримських політичних в’язнів, в тому числі Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка", - додали у МЗС.

"Закликаємо Росію також прислухатися до міжнародної спільноти і забезпечити безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, включаючи СММ ОБСЄ, і неурядових правозахисних організацій до тимчасово окупованого півострова, які б могли надати кваліфіковану оцінку дотримання державою-окупантом своїх зобов’язань за міжнародним правом, зокрема міжнародного гуманітарного права та прав людини", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, 18 грудня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

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