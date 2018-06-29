МЗС Великої Британії: зміна мандата ОЗХЗ дозволить виявляти винних у застосуванні хімзброї

“Міжнародне співтовариство повинне мати можливість встановити істину за допомогою незалежного розслідування, уповноваженого не тільки визначати, чи застосовувалася хімічна зброя, а й ким (вона була застосована)”, — написав глава британського МЗС. “У чималому ступені завдяки британській дипломатії ОЗХЗ зможе відповісти на всі найважливіші питання про будь-який майбутній інцидент: що, коли і де відбулося, і хто несе за це відповідальність”, — стверджує автор.

Як повідомляв УНН, Євросоюз готовий допомогти Організації по забороні хімічної зброї у реалізації рішення по розширенню мандата організації. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби Євросоюзу, поширеній у четвер у Брюсселі.