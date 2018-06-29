МЗС Великої Британії: зміна мандата ОЗХЗ дозволить виявляти винних у застосуванні хімзброї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Зміна мандата Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), який наділяє її обвинувачувальними функціями, дозволить міжнародному співтовариству за допомогою незалежного розслідування визначати відповідальних за вчинення нападів з використанням хімічної зброї. З таким твердженням виступив глава МЗС Сполученого Королівства Борис Джонсон, статтю якого для газети The Daily Telegraph опублікувала в п’ятницю прес-служба МЗС Великої Британії, передає УНН.
“Міжнародне співтовариство повинне мати можливість встановити істину за допомогою незалежного розслідування, уповноваженого не тільки визначати, чи застосовувалася хімічна зброя, а й ким (вона була застосована)”, — написав глава британського МЗС. “У чималому ступені завдяки британській дипломатії ОЗХЗ зможе відповісти на всі найважливіші питання про будь-який майбутній інцидент: що, коли і де відбулося, і хто несе за це відповідальність”, — стверджує автор.
Як повідомляв УНН, Євросоюз готовий допомогти Організації по забороні хімічної зброї у реалізації рішення по розширенню мандата організації. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби Євросоюзу, поширеній у четвер у Брюсселі.