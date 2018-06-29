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МИД Великобритании: изменение мандата ОЗХО позволит выявлять виновных в применении химоружия

Киев  •  УНН

 • 7145 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Изменение мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который наделяет ее обвинительным функциями, позволит международному сообществу за помощью независимого расследования определять ответственных за совершение нападений с использованием химического оружия. С таким утверждением выступил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, статью которого для газеты The Daily Telegraph опубликовала в пятницу пресс-служба МИД Великобритании, передает УНН.

“Международное сообщество должно иметь возможность установить истину с помощью независимого расследования, уполномоченного не только определять, применялось ли химическое оружие, но и кем (оно было применено)”, — написал глава британского МИД. “В немалой степени благодаря британской дипломатии ОЗХО сможет ответить на все важнейшие вопросы о любом будущем инциденте: что, когда и где произошло, и кто несет за это ответственность”, — утверждает автор.

Как сообщал УНН, Евросоюз готов помочь Организации по запрещению химического оружия в реализации решения по расширению мандата организации. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в четверг в Брюсселе.

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