МЗС усунуло низку недоліків, виявлених Рахунковою Палатою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України усунуло низку недоліків, виявлених за результатом аудиту Рахункової палати діяльності МЗС України у 2018-2019 роках. Про це інформує пресслужба МЗС, передає УНН.
"Аудиторська група Рахункової палати провела планову перевірку фінансово-господарської діяльності Міністерства закордонних справ України у 2018-2019 роках. Аудит Рахункової палати - це корисний механізм, який дозволяє виявляти, усувати і, найголовніше, не допускати в подальшому недоліків в роботі МЗС. МЗС України вже проаналізувало і усунуло низку виявлених недоліків", - інформують у пресслужбі.
Зокрема, повідомляється, що це стосується недоліків у частині підвищення ефективності бюджетного планування видатків, посилення контролю за дотриманням договірних зобов’язань суб’єктами господарювання.
"МЗС України також проведе власні перевірки щодо інших виявлених Рахунковою палатою порушень та посадових осіб міністерства після ознайомлення з остаточною версією звіту та рекомендаціями", - повідомили у дипвідомстві.
Нагадаємо, за результатами перевірки Рахункової Палати, Держбюджет не отримав 150 млн грн від приватизації державного майна в 2019 році навіть після зменшення плану в 24 рази.