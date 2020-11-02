МИД устранило ряд недостатков, обнаруженных Счетной палатой
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины отстранило ряд недостатков, обнаруженных по результатам аудита Счетной палаты деятельности МИД Украины в 2018-2019 годах. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
"Аудиторская группа Счетной палаты провела плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Министерства иностранных дел Украины в 2018-2019 годах. Аудит Счетной палаты - это полезный механизм, который позволяет выявлять, устранять и, самое главное, не допускать в дальнейшем недостатков в работе МИД. МИД Украины уже проанализировало и устранило ряд выявленных недостатков", - информируют в пресс-службе.
В частности, сообщается, что это касается недостатков в части повышения эффективности бюджетного планирования расходов, усиление контроля за соблюдением договорных обязательств субъектами хозяйствования.
"МИД Украины также проведет собственные проверки других обнаруженных Счетной палатой нарушений и должностных лиц Министерства после ознакомления с окончательной версией отчета и рекомендациями", - сообщили в дипведомстве.
Напомним, по результатам проверки Счетной Палаты, Госбюджет не получил 150 млн грн от приватизации государственного имущества в 2019 году даже после уменьшения плана в 24 раза.