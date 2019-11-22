МЗС України заявило про звільнення п'ятьох туристів, які перетнули кордон з Непалу в Індію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України заявляє про звільнення п’ятьох українських туристів, які випадково перетнули кордон з Непалу в Індію, пише УНН з посиланням на Twitter державного секретаря Міністерства закордонних справ Андрія Зайця.
“Якщо з українцями за кордоном трапиться пригода, то консул поруч. Ще одним підтвердженням цієї тези є звільнення сьогодні п’яти громадян України, затриманих кілька днів тому в Індії. Вони невдовзі повернуться додому!”, — повідомив Заяць.
Варто зазначити, що заступник директора департаменту — начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич повідомив: “Перебуваючи у Непалі, випадково перетнули кордон Індії і були затримані. Завдяки швидким та ефективним діям співробітників посольства затримані українці звільнені і повернуті до Непалу. А невдовзі — додому”.
Як писав УНН, Україна та Індія обговорили лібералізацію візового режиму.