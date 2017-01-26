МЗС України закликала РФ дозволити незалежне медобстеження С.Клиха

"7 січня Станіслав Клих був етапований по Челябінській області, він зараз знаходиться на етапі. Відповідно до Російського законодавства, це закрита інформація. Дійсно, у нас немає інформації, де саме він зараз знаходиться. Разом з тим нас дуже бентежить його пригнічений, депресивний стан. Станіслав Клих потребує незалежного медичного обстеження. Ми вимагали від РФ у 2016 році надати обстеження українськими лікарями, іноземними лікарями. Водночас отримали відмову і запевнили, що з ним все в порядку. Разом з тим, як свідчать судові слухання і адвокати, його стан дуже пригнічений, саме психологічний стан і ми дуже занепокоєні, що з ним може трапитись, як на етапі, так і в місці відбуття покарання. У цьому зв’язку ми вимагаємо від РФ негайно надати дозвіл для незалежного медичного обстеження. Ми також будемо звертатись до наших іноземних партнерів з метою посилення тиску на РФ, з метою надання допомоги С.Клиху", - наголосила М.Беца.

Нагадаємо, 9 січня українського політв'язня Кремля Станіслава Клиха етапували з Грозного до Челябінська.