МЗС України закликала РФ дозволити незалежне медобстеження С.Клиха
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство закордонних справ вимагає від Російської Федерації незалежного медичного обстеження для незаконно засудженого в Росії українського політичного в’язня Станіслава Клиха. Про під час брифінгу повідомила спікер МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.
"7 січня Станіслав Клих був етапований по Челябінській області, він зараз знаходиться на етапі. Відповідно до Російського законодавства, це закрита інформація. Дійсно, у нас немає інформації, де саме він зараз знаходиться. Разом з тим нас дуже бентежить його пригнічений, депресивний стан. Станіслав Клих потребує незалежного медичного обстеження. Ми вимагали від РФ у 2016 році надати обстеження українськими лікарями, іноземними лікарями. Водночас отримали відмову і запевнили, що з ним все в порядку. Разом з тим, як свідчать судові слухання і адвокати, його стан дуже пригнічений, саме психологічний стан і ми дуже занепокоєні, що з ним може трапитись, як на етапі, так і в місці відбуття покарання. У цьому зв’язку ми вимагаємо від РФ негайно надати дозвіл для незалежного медичного обстеження. Ми також будемо звертатись до наших іноземних партнерів з метою посилення тиску на РФ, з метою надання допомоги С.Клиху", - наголосила М.Беца.
Нагадаємо, 9 січня українського політв'язня Кремля Станіслава Клиха етапували з Грозного до Челябінська.