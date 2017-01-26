МИД Украины призвал РФ разрешить независимое медобследование С.Клиха
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство иностранных дел требует от Российской Федерации независимого медицинского обследования для незаконно осужденного в России украинского политического узника Станислава Клих. Об этом во время брифинга сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.
"7 января Станислав Клих был этапирован до Челябинской области, он сейчас находится на этапе. Согласно Российскому законодательству, это закрытая информация. Действительно, у нас нет информации, где именно он сейчас находится. Вместе с тем нас очень смущает его подавленное, депрессивное состояние . Станислав Клих требует независимого медицинского обследования. Мы требовали от РФ в 2016 году предоставить обследование украинскими врачами, иностранными врачами. В то же время получили отказ и заверили, что с ним все в порядке. Вместе с тем, как свидетельствуют судебные слушания и адвокаты, его состояние очень подавленное, именно психологическое состояние и мы очень обеспокоены, что с ним может что-то случиться, как на этапе, так и в месте отбывания наказания. В этой связи мы требуем от РФ немедленно предоставить разрешение для независимого медицинского обследования. Мы также будем обращаться к нашим иностранным партнерам с целью усиления давления на РФ с целью оказания помощи С.Клиху ", - подчеркнула М.Беца.
Напомним, 9 января украинского политзаключенного Кремля Станислава Клих этапировали из Грозного в Челябинск .