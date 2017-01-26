МИД Украины призвал РФ разрешить независимое медобследование С.Клиха

"7 января Станислав Клих был этапирован до Челябинской области, он сейчас находится на этапе. Согласно Российскому законодательству, это закрытая информация. Действительно, у нас нет информации, где именно он сейчас находится. Вместе с тем нас очень смущает его подавленное, депрессивное состояние . Станислав Клих требует независимого медицинского обследования. Мы требовали от РФ в 2016 году предоставить обследование украинскими врачами, иностранными врачами. В то же время получили отказ и заверили, что с ним все в порядке. Вместе с тем, как свидетельствуют судебные слушания и адвокаты, его состояние очень подавленное, именно психологическое состояние и мы очень обеспокоены, что с ним может что-то случиться, как на этапе, так и в месте отбывания наказания. В этой связи мы требуем от РФ немедленно предоставить разрешение для независимого медицинского обследования. Мы также будем обращаться к нашим иностранным партнерам с целью усиления давления на РФ с целью оказания помощи С.Клиху ", - подчеркнула М.Беца.

Напомним, 9 января украинского политзаключенного Кремля Станислава Клих этапировали из Грозного в Челябинск .