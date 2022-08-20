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МЗС України закликало Австрію оголосити посла рф ульянова персоною нон грата

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало Австрію оголосити постійного представника росії в Відні Михайла Ульянова персоною нон грата. Про це УНН пише з посиланням на коментар речника МЗС Олега Ніколенка у Twitter.

МЗС України закликало Австрію оголосити посла рф ульянова персоною нон грата

Цитата

“Посол росії михайло ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата”, – наголосив Ніколенко.

Доповнення

Після того, як допис Ульянова набув широкого резонансу, російський дипломат поспішно опублікував пост із вибаченнями, намагаючись виправдати свої заяви.

У свою чергу, Офіс Президента відреагував на заяви Ульянова у своєму Twitter про "необхідність "остаточного вирішення українського питання" й закликів до "геноциду".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера з вимогою визнати постійного представника рф у Відні михайла ульянова персоною нон ґрата та депортувати його до росії.

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