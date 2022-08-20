МЗС України закликало Австрію оголосити посла рф ульянова персоною нон грата
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало Австрію оголосити постійного представника росії в Відні Михайла Ульянова персоною нон грата. Про це УНН пише з посиланням на коментар речника МЗС Олега Ніколенка у Twitter.
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“Посол росії михайло ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію – оголосити його персоною нон грата”, – наголосив Ніколенко.
Доповнення
Після того, як допис Ульянова набув широкого резонансу, російський дипломат поспішно опублікував пост із вибаченнями, намагаючись виправдати свої заяви.
У свою чергу, Офіс Президента відреагував на заяви Ульянова у своєму Twitter про "необхідність "остаточного вирішення українського питання" й закликів до "геноциду".
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до президента Австрії Александера ван дер Беллена та канцлера Карла Негаммера з вимогою визнати постійного представника рф у Відні михайла ульянова персоною нон ґрата та депортувати його до росії.