МИД Украины призвал Австрию объявить посла рф ульянова персоной нон грата

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“Посол россии михаил ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот язык геноцида. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать ульянова, а страну пребывания Австрию – объявить его персоной нон грата”, – подчеркнул Николенко.

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После того, как сообщение ульянова получило широкий резонанс, российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления.

В свою очередь, Офис Президента отреагировал на заявления Ульянова в своем Twitter о "необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывов к "геноциду".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием признать постоянного представителя рф в Вене иихаила ульянова персоной нон грата и депортировать его в рф.