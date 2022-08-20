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МИД Украины призвал Австрию объявить посла рф ульянова персоной нон грата

Киев • УНН

 • 168115 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало Австрию объявить постоянного представителя россии в Вене михаила ульянова персоной нон грата. Об этом УНН пишет со ссылкой на комментарий спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

МИД Украины призвал Австрию объявить посла рф ульянова персоной нон грата

Цитата

“Посол россии михаил ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот язык геноцида. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать ульянова, а страну пребывания Австрию – объявить его персоной нон грата”, – подчеркнул Николенко.

Дополнение

После того, как сообщение ульянова получило широкий резонанс, российский дипломат поспешно опубликовал пост с извинениями, пытаясь оправдать свои заявления.

В свою очередь, Офис Президента отреагировал на заявления Ульянова в своем Twitter о "необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывов к "геноциду".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием признать постоянного представителя рф в Вене иихаила ульянова персоной нон грата и депортировать его в рф.

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