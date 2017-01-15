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МЗС України витратило більше 300 тис. грн на прийоми делегацій міністрів закордонних справ у 2016 році

МЗС України витратило більше 300 тис. грн на прийоми делегацій міністрів закордонних справ у 2016 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України минулого року витратило на забезпечення візитів іноземних делегацій на чолі з міністрами іноземних справ 300 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі МЗС у відповідь на запит.

“У 2016 році Департамент державного протоколу МЗС України брав участь у протокольно-організаційному забезпеченні візитів наступних офіційних іноземних делегацій на чолі з 5 Главами держав — Болгарії, Польщі, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю; на чолі з 4 Главами урядів — Мальтійський Орден, Ватикан, Канада, Хорватія; на чолі з Міністрами закордонних справ — 19 (Литва, Латвія, ЄС, Молдова, Шрі-Ланка, Румунія, Норвегія, США, ЄС, Вірменія, Молдова, Білорусь, Польща, Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Угорщина, Швеція). Витрати української сторони на забезпечення візитів офіційних іноземних делегацій у 2016 році на чолі з Міністрами закордонних справ становили 317 540,82 грн”, — розповіли в МЗС.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві закордонних справ України підрахували, що у 2016 році на закордонні візити Павла Клімкіна було витрачено більше одного мільйона гривень.

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