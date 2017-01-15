МИД Украины потратило более 300 тыс. грн на приемы делегаций министров иностранных дел в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины в прошлом году потратило на обеспечение визитов иностранных делегаций во главе с министрами иностранных дел 300 тыс. грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД в ответ на запрос.
"В 2016 году Департамент государственного протокола МИД Украины принимал участие в протокольно-организационном обеспечении следующих визитов официальных иностранных делегаций во главе с 5 Главами государств — Болгарии, Польши, Германии, Венгрии, Израиля; во главе с 4 Главами правительств — Мальтийский Орден, Ватикан, Канада, Хорватия; во главе с Министрами иностранных дел — 19 (Литва, Латвия, ЕС, Молдова, Шри-Ланка, Румыния, Норвегия, США, ЕС, Армения, Молдова, Беларусь, Польша, Великобритания, Германия, Франция, Дания, Венгрия, Швеция). Расходы украинской стороны на обеспечение визитов официальных иностранных делегаций в 2016 году во главе с Министрами иностранных дел составили 317 540,82 грн", — рассказали в МИД.
Как сообщал УНН, в Министерстве иностранных дел Украины подсчитали, что в 2016 году на зарубежные визиты Павла Климкина было потрачено более одного миллиона гривен.