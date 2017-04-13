МЗС України виступило із закликом до учасників Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України заявило, що Київ гарантує рівні можливості для всіх учасників Євробачення-2017, при цьому закликавши поважати українське законодавство. Про це йдеться у заяві МЗС України у Facebook, передає УНН.
"Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників Євробачення-2017, але просить гарантувати повагу до свого законодавства", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, співачці Юлії Самойловій, яка мала представляти Росію на Євробаченні-2017, СБУ заборонила в’їзд до України на три роки. Рішення було прийнято після повідомлень про ймовірне проведення концертів Ю.Самойловою в анексованому Криму.
Також нагадаємо, віце-прем'єр В.Кириленко заявив, що Росія має час, щоб відправити на Євробачення іншого учасника.
Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня у Києві. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.
Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.