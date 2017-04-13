МИД Украины выступил с призывом к участникам Евровидения-2017

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51121 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104892 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161452 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118827 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117943 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104787 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155012 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
МИД Украины выступил с призывом к участникам Евровидения-2017

МИД Украины выступил с призывом к участникам Евровидения-2017

Киев  •  УНН

 • 14121 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, при этом призвав уважать украинское законодательство. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в Facebook, передает УНН.

"Украина гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, но просит гарантировать уважение к своему законодательству", - говорится в заявлении.

Напомним, певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017, СБУ запретила въезд в Украину на три года. Решение было принято после сообщений о возможном проведении концертов Ю.Самойловой в аннексированом Крыму.

Также напомним, вице-премьер В.Кириленко заявил, что у России есть время, чтобы отправить на Евровидение другого участника.

Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая в Киеве. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.

Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.

Украинские Национальные Новости

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