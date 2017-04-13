МИД Украины выступил с призывом к участникам Евровидения-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, при этом призвав уважать украинское законодательство. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в Facebook, передает УНН.
"Украина гарантирует равные возможности для всех участников Евровидения-2017, но просит гарантировать уважение к своему законодательству", - говорится в заявлении.
Напомним, певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на Евровидении-2017, СБУ запретила въезд в Украину на три года. Решение было принято после сообщений о возможном проведении концертов Ю.Самойловой в аннексированом Крыму.
Также напомним, вице-премьер В.Кириленко заявил, что у России есть время, чтобы отправить на Евровидение другого участника.
Полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая в Киеве. Финал Евровидения-2017 - 13 мая.
Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.