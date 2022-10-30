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МЗС України висловило співчуття щодо смертельної тисняви у Сеулі

МЗС України висловило співчуття щодо смертельної тисняви у Сеулі

Київ • УНН

 • 294442 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив співчуття південнокорейському народу щодо тисняви в Сеулі, під час якої загинула щонайменше 151 людина. Відповідну заяву Кулеба опублікував у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

"Незважаючи на те, що Україна переживає власні страждання, я глибоко засмучений трагедією в Сеулі. Моє серце з тими, хто втратив своїх близьких, і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Шановні корейські друзі, прийміть глибоке співчуття та солідарність України", – написав Кулеба.

Even as Ukraine endures its own suffering, I am deeply saddened by the tragedy in Seoul. My heart goes out to those who lost their loved ones and I wish a speedy recovery to the injured. Dear Korean friends, please accept Ukraine’s deepest sympathy and solidarity. #Seoul #Itaewon

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022

Нагадаємо

29 жовтня у столиці Південної Кореї Сеулі під час святкування Хелловіну сталася тиснява, внаслідок якої загинула щонайменше 151 людина, дістало поранення – понад 82.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українців серед постраждалих немає.

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