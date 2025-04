МЗС України висловило співчуття щодо смертельної тисняви у Сеулі

Цитата

"Незважаючи на те, що Україна переживає власні страждання, я глибоко засмучений трагедією в Сеулі. Моє серце з тими, хто втратив своїх близьких, і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Шановні корейські друзі, прийміть глибоке співчуття та солідарність України", – написав Кулеба.

Even as Ukraine endures its own suffering, I am deeply saddened by the tragedy in Seoul. My heart goes out to those who lost their loved ones and I wish a speedy recovery to the injured. Dear Korean friends, please accept Ukraine’s deepest sympathy and solidarity. #Seoul #Itaewon

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022

Нагадаємо