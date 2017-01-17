МЗС України висловило обурення черговою заявою М.Ле Пен щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговою скандальною заявою кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен щодо Криму. Про це йдеться в повідомленні міністерстві на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
“МЗС України висловлює обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму і наголошує, що твердження такого роду є нікчемними як з історичної, так і з правової точок зору”, — йдеться в повідомленні.
У МЗС наголошують, що Франція та уся міжнародна спільнота висловили підтримку територіальній цілісності України і засудили незаконну окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь та серйозні порушення прав людини на окупованих територіях.
“Підтримка окупації Криму та визнання його анексії — це не лише зневажання Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, але й стимулювання держави-окупанта до подальших злочинних дій стосовно місцевого населення”, — зазначають у відомстві.
Зазначимо, М.Ле Пен напередодні зробила ще одну скандальну заяву щодо Криму, пообіцявши визнати його “російським”, якщо стане президентом.
Нагадаємо, лідер “Національного фронту”, кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією “не була незаконною”.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України направила до Міністерства закордонних справ лист щодо заборони в’їзду на територію України лідеру “Національного фронту”, кандидату у президенти Франції Марін Ле Пен і чекає від зовнішньополітичного відомства позиції щодо цього.