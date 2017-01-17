МИД Украины выразило возмущение очередным заявлением М.Ле Пен относительно Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение очередным скандальным заявлением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по Крыму. Об этом говорится в сообщении министерства на официальной странице в Facebook, передает УНН.
"МИД Украины выражает возмущение очередными высказываниями Марин Ле Пен по Крыму и подчеркивает, что утверждения такого рода являются ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения", - говорится в сообщении.
В МИД отмечают, что Франция и вся международная общественность выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили незаконную оккупацию Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь и серьезные нарушения прав человека на оккупированных территориях.
"Поддержка оккупации Крыма и признание его аннексии - это не только пренебрежение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, но и стимулирование государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения", - отмечают в ведомстве.
Отметим, М.Ле Пен накануне сделала еще одно скандальное заявление по Крыму, пообещав признать его "российским", если станет президентом.
Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV/RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины направила в Министерство иностранных дел письмо о запрете въезда на территорию Украины лидеру "Национального фронта", кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен и ждет от внешнеполитического ведомства позиции по этому поводу.