МЗС України викликало посла Сербії через візит сербських парламентарів до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України викликало для надання пояснень посла Сербії через візит сербських парламентарів до окупованого Криму. Про це під час брифінгу повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.
“МЗС України рішуче засуджує поїздку групи сербських парламентарів до тимчасово окупованого Криму. Всупереч чисельних попереджень з боку української сторони сербські політики демонстративно порушили законодавство України, міжнародне право, резолюції Генеральної Асамблеї 2014 року і видкрито закликають до визнання Криму територією РФ, таким чином знехтувавши офіційною позицією Республіки Сербії, яка твердо стоїть на захисті суверентітету і територіальноі цілісності України. Ми розглядаємо ці дії політиків як вияв зневаги до ключових принципів міжнародного права. Нашим законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Зі свого боку МЗС сьогодні викликало посла Сербії в Україні для надання роз’яснень з цього питання”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, 16 березня Болгарія викликала для консультацій свого посла в Туреччині.