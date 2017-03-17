МЗС України викликало посла Сербії через візит сербських парламентарів до Криму

“МЗС України рішуче засуджує поїздку групи сербських парламентарів до тимчасово окупованого Криму. Всупереч чисельних попереджень з боку української сторони сербські політики демонстративно порушили законодавство України, міжнародне право, резолюції Генеральної Асамблеї 2014 року і видкрито закликають до визнання Криму територією РФ, таким чином знехтувавши офіційною позицією Республіки Сербії, яка твердо стоїть на захисті суверентітету і територіальноі цілісності України. Ми розглядаємо ці дії політиків як вияв зневаги до ключових принципів міжнародного права. Нашим законодавством передбачена кримінальна відповідальність. Зі свого боку МЗС сьогодні викликало посла Сербії в Україні для надання роз’яснень з цього питання”, — сказала вона.

Як повідомляв УНН, 16 березня Болгарія викликала для консультацій свого посла в Туреччині.