МИД Украины вызвал посла Сербии из-за визита сербских парламентариев в Крым

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 56828 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109371 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124754 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183990 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133991 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127064 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106634 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107649 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103951 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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МИД Украины вызвал посла Сербии из-за визита сербских парламентариев в Крым

МИД Украины вызвал посла Сербии из-за визита сербских парламентариев в Крым

Киев  •  УНН

 • 10896 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины вызвало для дачи объяснений посла Сербии из-за визита сербских парламентариев в оккупированный Крыму. Об этом во время брифинга сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.

"МИД Украины решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев во временно оккупированный Крым. Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны сербские политики демонстративно нарушили законодательство Украины, международное право, резолюции Генеральной Ассамблеи 2014 года и открыто призывают к признанию Крыма территорией РФ, таким образом противореча официальной позиции Республики Сербия, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы рассматриваем эти действия политиков как проявление пренебрежения к ключевым принципам международного права. Нашим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Со своей стороны МИД сегодня вызвало посла Сербии в Украине для предоставления разъяснений по этому вопросу", - сказала она.

Как сообщал УНН, 16 марта Болгария вызвала для консультаций своего посла в Турции.

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