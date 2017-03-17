МИД Украины вызвал посла Сербии из-за визита сербских парламентариев в Крым

"МИД Украины решительно осуждает поездку группы сербских парламентариев во временно оккупированный Крым. Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны сербские политики демонстративно нарушили законодательство Украины, международное право, резолюции Генеральной Ассамблеи 2014 года и открыто призывают к признанию Крыма территорией РФ, таким образом противореча официальной позиции Республики Сербия, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы рассматриваем эти действия политиков как проявление пренебрежения к ключевым принципам международного права. Нашим законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Со своей стороны МИД сегодня вызвало посла Сербии в Украине для предоставления разъяснений по этому вопросу", - сказала она.

Как сообщал УНН, 16 марта Болгария вызвала для консультаций своего посла в Турции.