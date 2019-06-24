МЗС України спростувало інформацію про автобусне сполучення між Баку та Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію щодо автобусного сполучення між окупованою Росією АР Крим та столицею Азербайджану — Баку, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку зовнішньополітичного відомства України.
“Поширювані ЗМІ Росії новини про нібито відкриття автобусного сполучення з тимчасово окупованої теритоїі АРК до Баку не відповідають дійсності і є черговою дезінформацією, запущеною з пропагандистською метою”, — вказано у повідомленні міністерства.
Напередодні, дану інформацію також прокоментували у Посольстві України в Азербайджанській Республіці, вказавши: “Новина щодо відкриття автобусного сполучення з окупованого Криму в Баку, яку розповсюджують „незаангажовані“ ЗМІ РФ, — чергова пропаганда РФ. Як би не хотілося Кремлю видати бажане за дійсне, а насправді — це просто черговий неякісний фейк”.
Нагадуємо, у п’ятницю МЗС України прокоментувало ситуацію в Грузії та демарш посла.