МИД Украины опровергло информацию о автобусном сообщении между Баку и Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию о автобусном сообщении между оккупированной Россией АР Крым и столицей Азербайджана — Баку, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу внешнеполитического ведомства Украины.
“Распространяемые СМИ России новости о якобы открытии автобусного сообщения с временно оккупированной теритоии АРК в Баку не соответствуют действительности и является очередной дезинформацией, запущенной в пропагандистских целях”, — указано в сообщении министерства.
Накануне, данную информацию также прокомментировали в Посольстве Украины в Азербайджанской Республике, указав: “Новость об открытии автобусного сообщения с оккупированного Крыма в Баку, которую распространяют „неангажированные“ СМИ РФ, — очередная пропаганда РФ. Как бы ни хотелось Кремлю выдать желаемое за действительное, а на самом деле — это просто очередной некачественный фейк”.
Напоминаем, в пятницу МИД Украины прокомментировал ситуацию в Грузии и демарш посла.