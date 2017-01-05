МЗС України перевірить, чи є серед загиблих в Ізмірі українці

"У турецькому м. Ізмір - вибух біля будівлі суду. Генконсульство України перевіряє, чи немає серед постраждалих українців", - йдеться у повідомленні.

У турецькому м.#Ізмір - вибух біля будівлі суду. Генконсульство України перевіряє, чи немає серед постражд. українців. pic.twitter.com/EYE7y9SMTC

Нагадаємо, що сьогодні вибух прогримів біля будівлі суду в Ізмірі. Біля входу вибухнув замінований автомобіль. За останніми даними,в результаті теракту загинули співробітник поліції і співробітник суду, ще 5 людей отримали поранення. Поліція ліквідувала двох терористів, ще одного розшукують.