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МЗС України перевірить, чи є серед загиблих в Ізмірі українці

МЗС України перевірить, чи є серед загиблих в Ізмірі українці

Київ • УНН

 • 6632 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Генеральне консульство України в Туреччині перевіряє інформацію про наявність українців серед постраждалих у результаті теракту в четвер в Ізмірі. Про це йдеться на офіційній сторінці у Twitter Департаменту консульської служби МЗС України, передає УНН.

"У турецькому м. Ізмір - вибух біля будівлі суду. Генконсульство України перевіряє, чи немає серед постраждалих українців", - йдеться у повідомленні.

У турецькому м.#Ізмір - вибух біля будівлі суду. Генконсульство України перевіряє, чи немає серед постражд. українців. pic.twitter.com/EYE7y9SMTC

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 5 січня 2017 р.

Нагадаємо, що сьогодні вибух прогримів біля будівлі суду в Ізмірі. Біля входу вибухнув замінований автомобіль. За останніми даними,в результаті теракту загинули співробітник поліції і співробітник суду, ще 5 людей отримали поранення. Поліція ліквідувала двох терористів, ще одного розшукують.

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