МИД Украины проверит, есть ли среди погибших в Измире украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Генеральное консульство Украины в Турции проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в результате теракта в четверг в Измире. Об этом говорится на официальной странице в Twitter Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"В турецком г.Измир - взрыв у здания суда. Генконсульство Украины проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев", - говорится в сообщении.
В турецком. # Измир - взрыв у здания суда. Генконсульство Украины проверяет, нет ли среди постра. украинцев. pic.twitter.com/EYE7y9SMTC- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 5 января 2017 г.
Напомним, что сегодня взрыв прогремел у здания суда в Измире. У входа взорвался заминированный автомобиль. По последним данным, в результате теракта погибли сотрудник полиции и сотрудник суда, еще 5 человек получили ранения. Полиция ликвидировала двух террористов, еще одного ищут.