МЗС України отримало ноту протесту від Польщі через вибух у генконсульстві

“Так (отримали ноту протесту — ред.) у зв’язку з нападом, який був вчинений проти Генерального консульства республіки Польща в Луцьку вночі 29 березня, який МЗС України категорично засуджує. Польська сторона направила ноту. МЗС України також викликало українського посла у Варшаві до МЗС. Нами була доведена позиція, що це чергова провокація, яка без сумніву має на меті зашкодити стратегічному партнерству між Україною та Польщею”, — розповіла М.Беца.

Вона додала, що найбільше занепокоєння викликає той факт, що цей злочин міг завдати шкоди життю і здоров'ю працівникам консульства та жителям навколишніх будівель.

“Правоохоронні органи України вживають всіх заходів з метою якнайшвидшого розслідування та розкриття цього злочину, а також покарання винних. Українська сторона посилить безпеку дипломатичних і консульських установ на території України”, — підсумувала вона.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.