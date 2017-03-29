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МИД Украины получило ноту протеста от Польши из-за взрыва в генконсульстве

МИД Украины получило ноту протеста от Польши из-за взрыва в генконсульстве

Киев  •  УНН

 • 21121 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины уже получили ноту протеста от польского МИД из-за взрыва в генконсульстве Польши в Луцке. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

“Да (получили ноту протеста — ред.) в связи с нападением, которое было совершено против Генерального консульства Республики Польша в Луцке ночью 29 марта, который МИД Украины категорически осуждает. Польская сторона направила ноту. МИД Украины также вызвало украинского посла в Варшаве в МИД. Нами была доказана позиция, что это очередная провокация, которая несомненно имеет целью повредить стратегическое партнерство между Украиной и Польшей”, — рассказала М.Беца.

Она добавила, что наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что это преступление могло причинить вред жизни и здоровью работникам консульства и жителям окружающих зданий.

“Правоохранительные органы Украины принимают все меры для скорейшего расследования и раскрытия этого преступления, а также наказания виновных. Украинская сторона усилит безопасность дипломатических и консульских учреждений на территории Украины”, - подытожила она.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение “провокацией против генконсульства Польши в Луцке”.

Украинские Национальные Новости

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