МЗС України оголосило про призначення нового речника

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Речником українського зовнішньополітичного відомства призначений Олег Ніколенко, який до того був речником Постійного представництва України при ООН, пише УНН з посиланням на повідомлення МЗС у Facebook.

“Потрапляючи в ООН, ти опиняєшся в центрі світової дипломатії! Вважаю неоціненним свій досвід роботи в складі української делегації під час дворічного членства України в Раді Безпеки ООН. Займався активною комунікацією позиції нашої країни з широкого кола питань: про конфлікти в Африці та на Близькому Сході, проблематику роззброєння, операції з підтримання миру, зміну клімату, сталий розвиток. Особливо відповідальною для мене була робота із висвітлення головування України в Радбезі, коли до нашої країни була прикута увага світових ЗМІ”, — повідомив Ніколенко.

“Пишаюся, що був частиною команди постпредства, яка рішуче відстоювала інтереси України і забезпечила схвалення низки важливих резолюцій Генасамблеї про захист прав людини в тимчасово окупованому Криму та проблему мілітаризації Чорного та Азовського морів. Під час роботи в ООН був обраний на посаду віце-голови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19. Зараз в моєму професійному житті новий виклик”, — додав дипломат.

Довідка: Олег Ніколенко у 2008 році став аташе посольства України в Лівії, після повернення до Києва продовжував займатися регіоном Північної Африки та Близького Сходу. Останні 5 років працював речником Постійного представництво України при ООН у Нью-Йорку.

Зазначимо, що минула речниця МЗС Катерина Зеленко — вступила на посаду 12 листопада 2018 року. 13 листопада 2020 року Президент Володимир Зеленський призначив її послом України в Сингапурі.

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