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МИД Украины объявило о назначении нового спикера

МИД Украины объявило о назначении нового спикера

Киев  •  УНН

 • 18927 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Спикером украинского внешнеполитического ведомства назначен Олег Николенко, который до того был представителем Постоянного представительства Украины при ООН, пишет УНН со ссылкой на сообщение МИД в Facebook.

“Попадая в ООН, ты оказываешься в центре мировой дипломатии! Считаю неоценимым свой опыт работы в составе украинской делегации во время двухлетнего членства Украины в Совете Безопасности ООН. Занимался активной коммуникацией позиции нашей страны по широкому кругу вопросов: о конфликтах в Африке и на Ближнем Востоке, проблематике разоружения, операции по поддержанию мира, изменению климата, устойчивое развитие. Особенно ответственным для меня была работа по освещению председательства Украины в Совбезе, когда к нашей стране было приковано внимание мировых СМИ”, — сообщил Николенко.

“Горжусь, что был частью команды постпредства, что решительно отстаивала интересы Украины и обеспечила принятие ряда важных резолюций Генассамблеи о защите прав человека во временно оккупированном Крыму и проблему милитаризации Черного и Азовского морей. Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19. Сейчас в моей профессиональной жизни новый вызов”, — добавил дипломат.

Справка: Олег Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии, по возвращении в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока. Последние 5 лет работал представителем Постоянного представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что прошлая пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко — вступила в должность 12 ноября 2018 года. 13 ноября 2020 года Президент Владимир Зеленский назначил ее послом Украины в Сингапуре.

Украинские Национальные Новости

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