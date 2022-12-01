МЗС у відповідь на чергову заяву лаврова нагадало про трибунал

Цитата

«Сергій Лавров: рф в Україні завдає ударів по інфраструктурі, яка допомагає вбивати росіян. Цікаво, лавров на міжнародному трибуналі буде спростовувати свою участь в злочинах режиму путіна, чи одразу визнає вину, щоб довго не мучитися?», - написав Ніколенко у Facebook.

Доповнення

30 листопада президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС пропонує створити спеціалізований суд для розгляду злочинів рф.

Франція повідомила, що вже почала роботу над створенням спецтрибуналу для злочинів рф.