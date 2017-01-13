МЗС Туреччини: РФ готова запросити США на переговори щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Росія згодна з участю Сполучених Штатів у переговорах щодо мирного врегулювання в Сирії. Про це в четвер заявив міністр закордонних справ Туреччини Мавлют Чавушоглу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"США варто було б запросити в будь-якому випадку, й ми домовились про це з Росією", - сказав М.Чавушоглу.
Він додав, що "роль США у жодному разі не може бути проігнорована".
Переговори між сирійським керівництвом в Дамаску та представниками повстанців про політичне вирішення збройного конфлікту мають відбутися 23 січня в столиці Казахстану Астані і проводимтимуться під егідою Росії, Туреччини та Ірану.
Туреччина підтримує сирійських повстанців та водночас веде боротьбу з курдськими "Загонами народної самооборони". Росія та Іран виступають натомість на боці президента Башара Асада.
Раніше ці три держави виступали за поширення режиму припинення вогню на всю територію Сирії, за винятком регіонів, підконтрольних терористичним угрупованням "Ісламська держава" та "Джебхат Фатх аш-Шам" (колишній "Фронт ан-Нусра", який пов'язують з "Аль-Каїдою"), а також їхнім союзникам. Крім того, Туреччина наполягла на виключенні з угоди про перемир'я курдських "Загонів народної самооборони".
2 січня 12 угруповань, що входять до "Вільної сирійської армії", оприлюднили заяву, згідно з якою повстанці припинять підготовку до переговорів в Астані через систематичні порушення пунктів угоди про перемир'я з боку Дамаска та його союзників.
Перемир'я в Сирії набуло чинності в ніч на 30 грудня. Головними посередниками під час укладання відповідних домовленостей виступали Туреччина та Росія.