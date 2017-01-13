МИД Турции: РФ готова пригласить США на переговоры по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Россия согласна с участием Соединенных Штатов в переговорах по мирному урегулированию в Сирии. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"США следовало бы пригласить в любом случае, и мы договорились об этом с Россией", - сказал М.Чавушоглу.
Он добавил, что "роль США ни в коем случае не может быть проигнорирована".
Переговоры между сирийским руководством в Дамаске и представителями повстанцев о политическом решении вооруженного конфликта должны состояться 23 января в столице Казахстана Астане и будут проводиться под эгидой России, Турции и Ирана.
Турция поддерживает сирийских повстанцев и одновременно ведет борьбу с курдскими "Отрядами Народной самообороны". Россия и Иран выступают на стороне президента Башара Асада.
Ранее эти три государства выступали за распространение режима прекращения огня на всю территорию Сирии, за исключением регионов, подконтрольных террористическим группировкам "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра", который связывают с "Аль-Каидой"), а также их союзникам. Кроме того, Турция настояла на исключении из соглашения о перемирии курдских "Отрядов Народной самообороны".
2 января 12 группировок, входящих в "Свободную сирийскую армию", обнародовали заявление, согласно которому повстанцы прекратят подготовку к переговорам в Астане из-за систематических нарушений пунктов соглашения о перемирии со стороны Дамаска и его союзников.
Перемирие в Сирии вступило в силу в ночь на 30 декабря. Главными посредниками при заключении соответствующих договоренностей выступали Турция и Россия.