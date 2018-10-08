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МЗС: санкції проти Росії в ПАРЄ мають залишатися

МЗС: санкції проти Росії в ПАРЄ мають залишатися

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Санкції проти Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи мають бути збережені до повного виправлення Росією порушень принципів цього органу. Про це написала у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.

"Санкції проти РФ мають залишатись в силі до повного виправлення РФ грубих порушень принципів РЄ, відновлення територіальної цілісності України", - написала М.Беца.

Як повідомляв УНН, голова української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що парламентарі з усієї Європи під час цієї сесії ПАРЄ мають визначитися, чи готові вони добровільно знищити свої можливості під впливом генсека Ради Європи, що лобіює ліквідацію всієї санкційної системи на вимогу РФ. І якщо план проросійського лобі спрацює, то залишиться недовго до святкування у Москві знищення організації.

Додамо, сесія ПАРЄ продовжиться з 8 по 12 жовтня у Стразбурзі. ПАРЄ має обговорити зміцнення процесу прийняття рішень, що стосується повноважень та голосування.

Раніше Верховна Рада схвалила заяву щодо спроб повернути російську делегацію в ПАРЄ.

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