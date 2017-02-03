МЗС розпочало службове розслідування через невидачу української візи студенту з Іраку

“Це питання було на контролі Департаменту консульської служби і Міністерством закордонних справ було здійснено перевірку та було встановлено, що зазначений громадянин подавав свої документи до посольства України в Іраку у жовтні 2016 року. У ході співбесіди консул посольства в Іраку поінформував громадянина Іраку про необхідність подання документів про фінансове забезпечення, які в подальшому ним не були подані. МЗС було доручено посольству терміново встановити контакт з заявником з метою завершення опрацювання візового клопотання. На розвиток опрацювання зазначеної справи МЗС прийнято рішення про проведення службового розслідування. З його результатами зацікавлені особи будуть поінформовані. У разі необґрунтованої затримки заявник має право після закінчення 30-денного терміну визначеного законодавством для здійснення візових процедур, надати офіційне звернення на адресу посольства України або до МЗС України", - роз’яснив В.Кирилич.

Зазначимо, що напередодні журналіст Богдан Логвиненко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до нього звернувся іракський студент Бархам Халід, який з 19 жовтня 2016 року подав документи на українську візу і досі її не отримав. Його запрошення на навчання до України дійсне до кінця лютого.