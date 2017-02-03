МИД начало служебное расследование по невыдаче украинской визы студенту из Ирака

"Этот вопрос был на контроле Департамента консульской службы и Министерством иностранных дел была проведена проверка и установлено, что указанный гражданин подавал свои документы в посольство Украины в Ираке в октябре 2016 года. В ходе собеседования консул посольства в Ираке проинформировал гражданина Ирака о необходимости представления документов о финансовом обеспечении, которые в дальнейшем им не были представлены. МИД было поручено посольству срочно установить контакт с заявителем с целью завершения обработки визового ходатайства. Для развитие обработки указанного дела МИД приняло решение о проведении служебного расследования. О его результатах заинтересованные лица будут проинформированы. В случае необоснованной задержки заявитель вправе по истечении 30-дневного срока, определенного законодательством для осуществления визовых процедур, предоставить официальное обращение в адрес посольства Украины или в МИД Украины", - разъяснил В.Кырылыч.

Отметим, что накануне журналист Богдан Логвиненко на своей странице в Facebook сообщил, что к нему обратился иракский студент Бархам Халид, который с 19 октября 2016 г. подал документы на украинскую визу и до сих пор ее не получил. Его приглашение на обучение в Украину действительно до конца февраля.