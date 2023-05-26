мзс росії викликало американського дипломата через коментарі Саллівана про удари по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. мзс росії викликало посла США, щоб висловити «рішучий протест» у зв’язку з висловлюваннями радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана після того, як він заявив, що США не наклали обмежень на завдання Києвом ударів по території окупованого півострова, інформує УНН.
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«Підкреслено, що запевнення американських офіційних осіб у тому, що США не заохочують подібні удари по росії, є лицемірними та хибними, враховуючи прямі речові докази використання озброєння та техніки, що постачається для потреб ЗСУ Пентагоном для підготовки та здійснення терористичних актів українськими бойовиками».
«Ворожі дії США, які вже давно є стороною конфлікту, привели російсько-американські відносини у глибоку і небезпечну кризу, що загрожує непередбачуваними наслідками», — додали в міністерстві.
«Вашингтону час зрозуміти, що будь-яка форма агресії проти росії, як і раніше, зустрічатиме сильний опір».
Раніше
Коли Саллівана запитали в інтерв'ю CNN у неділю, чи має Україна мати зброю, яка може вразити російські цілі у Криму, він відповів: «Так. Ми не ставили обмежень щодо можливості України завдавати ударів по своїй території в межах її міжнародно визнаних кордонів.
«Ми сказали, що ми не дозволимо Україні із системами США, західними системами атакувати росію. І ми вважаємо, що Крим це Україна».