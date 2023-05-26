мид россии вызвал американского дипломата из-за комментариев Салливана об ударах по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН.мид россии вызвал посла США, чтобы выразить «решительный протест» в связи с высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана после того, как он заявил, что США не наложили ограничений на нанесение Киевом ударов по территории оккупированного полуострова, информирует УНН.
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«Подчеркнуто, что заверения американских официальных лиц в том, что США не поощряют подобные удары по россии, являются лицемерными и ложными, учитывая прямые вещественные доказательства использования вооружения и техники, поставляемой для нужд ВСУ Пентагоном для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками».
«Враждебные действия США, которые уже давно являются стороной конфликта, привели российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, грозящий непредсказуемыми последствиями», — добавили в министерстве.
«Вашингтону пора понять, что любая форма агрессии против россии по-прежнему будет встречать сильное сопротивление».
Ранее
Когда Салливана спросили в интервью CNN в воскресенье, имеет ли Украина оружие, которое может поразить российские цели в Крыму, он ответил: «Да. Мы не ставили ограничений относительно возможности Украины наносить удары по своей территории в пределах ее международно признанных границ.
«Мы сказали, что мы не позволим Украине с системами США, западными системами атаковать россию. И мы считаем, что Крым это Украина».