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мид россии вызвал американского дипломата из-за комментариев Салливана об ударах по Крыму

мид россии вызвал американского дипломата из-за комментариев Салливана об ударах по Крыму

Киев • УНН

 • 525863 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН.мид россии вызвал посла США, чтобы выразить «решительный протест» в связи с высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана после того, как он заявил, что США не наложили ограничений на нанесение Киевом ударов по территории оккупированного полуострова, информирует УНН.

Цитата

«Подчеркнуто, что заверения американских официальных лиц в том, что США не поощряют подобные удары по россии, являются лицемерными и ложными, учитывая прямые вещественные доказательства использования вооружения и техники, поставляемой для нужд ВСУ Пентагоном для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками».

«Враждебные действия США, которые уже давно являются стороной конфликта, привели российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, грозящий непредсказуемыми последствиями», — добавили в министерстве.

«Вашингтону пора понять, что любая форма агрессии против россии по-прежнему будет встречать сильное сопротивление».

Ранее

Когда Салливана спросили в интервью CNN в воскресенье, имеет ли Украина оружие, которое может поразить российские цели в Крыму, он ответил: «Да. Мы не ставили ограничений относительно возможности Украины наносить удары по своей территории в пределах ее международно признанных границ.

«Мы сказали, что мы не позволим Украине с системами США, западными системами атаковать россию. И мы считаем, что Крым это Украина».

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