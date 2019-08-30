МЗС Росії: сподіваємося, що нове покоління політиків України буде адекватним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Москва розраховує, що “нове покоління українських політиків виявиться більш відповідальним і адекватним, ніж їх попередники”. Про це йдеться в поширеному п’ятницю коментарі МЗС РФ, пише УНН.
“У Москві уважно спостерігають за процесами, які відбуваються в Україні і розраховують, що нове покоління українських політиків виявиться більш відповідальним і адекватним, на відміну від представників колишнього режиму, відкинутого значною частиною громадян країни”, — заявили в міністерстві.
“Оцінювати нове керівництво України, яке прийшло до влади, має бути по його практичних кроків і результатами майбутньої діяльності”, — додали в дипвідомством.
У четвер Верховна рада IX скликання розпочала роботу в пленарному режимі. В ході засідання було призначено нового прем’єрміністра Олексія Гончарука, а новий склад кабміну парламент затвердив пакетом.
Як писав УНН, обмін утримуваними між Україною і РФ відкладається до наступного тижня.