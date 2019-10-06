МЗС Росії направив ноту в Держдеп США через допит депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що направило ноту протесту до Державного департаменту США після того, як депутата Держдуми РФ Інгу Юмашеву допитали співробітники ФБР в аеропорту Нью-Йорка. Про це йдеться в повідомленні МЗС РФ в Telegram-каналі, передає УНН.
“У зв’язку з допитом депутата Державної Думи І.А.Юмашевої в аеропорту Нью-Йорка американськими спецслужбами Посольство Росії в США направило ноту протесту в держдепартамент”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в неділю стало відомо, що співробітник ФБР протягом години допитував в аеропорту Нью-Йорка депутата Держдуми РФ Інгу Юмашеву, яка прибула в США на форум “Діалог Форт-Росс”.
Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що російська сторона вважає такі дії американської влади неприйнятними.