МИД России направил ноту в Госдеп США из-за допроса депутата

“В связи с допросом депутата Государственной Думы И.А.Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент”, — сказано в сообщении.

Напомним, в воскресенье стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, которая прибыла в США на форум “Диалог Форт-Росс”.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает такие действия американских властей неприемлемыми.