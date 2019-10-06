МИД России направил ноту в Госдеп США из-за допроса депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Министерство иностранных дел России сообщило, что направило ноту протеста в Государственный департамент США после того, как депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву допросили сотрудники ФБР в аеропорту Нью-Йорка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале, передаёт УНН.
“В связи с допросом депутата Государственной Думы И.А.Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка американскими спецслужбами Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент”, — сказано в сообщении.
Напомним, в воскресенье стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, которая прибыла в США на форум “Диалог Форт-Росс”.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает такие действия американских властей неприемлемыми.