МЗС РФ: зустріч в Астані щодо Сирії повинна стати віхою на шляху до миру
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що зустріч, яка відбудеться 23 січня в Астані, щодо врегулювання сирійського конфлікту, повинна стати новою віхою на шляху до миру в цій країні, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Розраховуємо, що зустріч в Астані стане новою віхою на шляху до миру і дасть імпульс для конструктивної роботи всіх сторін для відновлення політичного процесу в Женеві”, — зазначила М.Захарова.
Також повідомляється, що глави МЗС РФ і Йорданії Сергій Лавров і Насер Джода обговорять 16 січня в Москві ситуацію в Сирії та Іраку.
За словами М.Захарової, міністри обговорять “актуальні проблеми міжнародного та регіонального порядку денного в контексті пережитих близькосхідним регіоном численних конфліктних ситуацій”.
Як повідомляв УНН, переговори щодо Сирії в Астані розпочнуться 23 січня, якщо домовленості щодо режиму припинення вогню будуть дотримуватися.