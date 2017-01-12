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МЗС РФ: зустріч в Астані щодо Сирії повинна стати віхою на шляху до миру

МЗС РФ: зустріч в Астані щодо Сирії повинна стати віхою на шляху до миру

Київ • УНН

 • 6232 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що зустріч, яка відбудеться 23 січня в Астані, щодо врегулювання сирійського конфлікту, повинна стати новою віхою на шляху до миру в цій країні, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Розраховуємо, що зустріч в Астані стане новою віхою на шляху до миру і дасть імпульс для конструктивної роботи всіх сторін для відновлення політичного процесу в Женеві”, — зазначила М.Захарова.

Також повідомляється, що глави МЗС РФ і Йорданії Сергій Лавров і Насер Джода обговорять 16 січня в Москві ситуацію в Сирії та Іраку.

За словами М.Захарової, міністри обговорять “актуальні проблеми міжнародного та регіонального порядку денного в контексті пережитих близькосхідним регіоном численних конфліктних ситуацій”.

Як повідомляв УНН, переговори щодо Сирії в Астані розпочнуться 23 січня, якщо домовленості щодо режиму припинення вогню будуть дотримуватися.

 

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