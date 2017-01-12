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МИД РФ: встреча в Астане по Сирии должна стать вехой на пути к миру

МИД РФ: встреча в Астане по Сирии должна стать вехой на пути к миру

Киев • УНН

 • 6231 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что встреча, которая состоится 23 января в Астане, по урегулированию сирийского конфликта, должна стать новой вехой на пути к миру в этой стране, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Рассчитываем, что встреча в Астане станет новой вехой на пути к миру и даст импульс для конструктивной работы всех сторон для восстановления политического процесса в Женеве", - отметила М.Захарова.

Также сообщается, что главы МИД РФ и Иордании Сергей Лавров и Насер Джода обсудят 16 января в Москве ситуацию в Сирии и Ираке.

По словам М.Захаровой, министры обсудят "актуальные проблемы международной и региональной повестки дня в контексте переживаемых ближневосточным регионом многочисленных конфликтных ситуаций".

Как сообщал УНН, переговоры по Сирии в Астане начнутся 23 января, если договоренности по режиму прекращения огня будут соблюдаться.

 

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