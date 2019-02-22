МЗС РФ заявило, що Росія "не допустить повторення українських провокацій в районі Керченської протоки"

Раніше в четвер міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що українська влада нібито “готує чергову провокацію в Керченській протоці” і намагається залучити до неї країни НАТО.

Відповідаючи на питання про реакцію Москви на нібито можливу провокацію з боку Києва, Захарова сказала: “Відповідь вже дало російське керівництво. По-перше, тими діями, які були зроблені, коли була здійснена перша провокація, а по-друге, пояснивши, що... такі провокації допускатися не будуть”.

За її словами, МЗС веде дипломатичну роботу щодо запобігання “подібних інцидентів”. Зокрема, Лавров приділив увагу цьому питанню на двосторонніх зустрічах на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройшла 15-17 лютого.

“Для цього ведеться політична, дипломатична робота. Значний час в ході двосторонніх зустрічей в Мюнхені Сергій Лавров присвятив саме можливості здійснення аналогічних провокацій”, — сказала офіційний представник МЗС.

Як повідомляв УНН, РФ в ОБСЄ заявила, що Україна та держави Балтії політизують “Північний потік-2”.