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МЗС РФ заявило, що Росія "не допустить повторення українських провокацій в районі Керченської протоки"

МЗС РФ заявило, що Росія "не допустить повторення українських провокацій в районі Керченської протоки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Росія “не допустить повторення провокацій з боку України” в районі окупованої Керченської протоки і веде відповідну дипломатичну роботу. Про це заявила в четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі одного з федеральних телеканалів РФ, інформує УНН.

Раніше в четвер міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що українська влада нібито “готує чергову провокацію в Керченській протоці” і намагається залучити до неї країни НАТО.

Відповідаючи на питання про реакцію Москви на нібито можливу провокацію з боку Києва, Захарова сказала: “Відповідь вже дало російське керівництво. По-перше, тими діями, які були зроблені, коли була здійснена перша провокація, а по-друге, пояснивши, що... такі провокації допускатися не будуть”.

За її словами, МЗС веде дипломатичну роботу щодо запобігання “подібних інцидентів”. Зокрема, Лавров приділив увагу цьому питанню на двосторонніх зустрічах на Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройшла 15-17 лютого.

“Для цього ведеться політична, дипломатична робота. Значний час в ході двосторонніх зустрічей в Мюнхені Сергій Лавров присвятив саме можливості здійснення аналогічних провокацій”, — сказала офіційний представник МЗС.

Як повідомляв УНН, РФ в ОБСЄ заявила, що Україна та держави Балтії політизують “Північний потік-2”.

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