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МИД РФ заявило, что Россия "не допустит повторения украинских провокаций в районе Керченского пролива"

МИД РФ заявило, что Россия "не допустит повторения украинских провокаций в районе Керченского пролива"

Киев  •  УНН

 • 11215 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Россия “не допустит повторения провокаций со стороны Украины” в районе окупированного Керченского пролива и ведет соответствующую дипломатическую работу. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из федеральных телеканалов РФ, информирует УНН.

Ранее в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинские власти якобы “готовят очередную провокацию в Керченском проливе” и пытаются привлечь к ней страны НАТО.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на якобы возможную провокацию со стороны Киева, Захарова сказала: “Ответ уже дало российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты, когда была совершена первая провокация, а во-вторых, объяснив, что... такие провокации допускаться не будут”.

По ее словам, МИД ведет дипломатическую работу по предотвращению “подобных инцидентов”. В частности, Лавров уделил внимание этому вопросу на двусторонних встречах на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 15-17 февраля.

“Для этого ведется политическая, дипломатическая работа. Значительное время в ходе двухсторонних встреч в Мюнхене Сергей Лавров посвятил именно возможности совершения аналогичных провокаций”, — сказала официальный представитель МИД.

Как сообщал УНН, РФ в ОБСЕ заявила, что Украина и государства Балтии политизируют “Северный поток-2”.

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