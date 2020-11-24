МЗС РФ закликає ЄС відмовитися від нібито "лукавої" політики щодо України

ukru
Ексклюзив
08:45 • 19701 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 48530 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 101565 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 106617 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114314 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118236 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105608 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112860 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91882 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102485 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+4°
3 м/с
88 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 38685 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 77057 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 101687 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 105261 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 75181 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 101565 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 21218 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108102 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 331020 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 6037 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93995 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117517 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117505 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114029 перегляди
Актуальне
МЗС РФ закликає ЄС відмовитися від нібито "лукавої" політики щодо України

МЗС РФ закликає ЄС відмовитися від нібито "лукавої" політики щодо України

Київ • УНН

 • 12115 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Євросоюз повинен відмовитися від нібито “лицемірної політики щодо України і прав людини, що ускладнює становище жителів Донбасу”. Про це йдеться в поширеному у вівторок коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової в зв’язку з заявою європейської зовнішньополітичної служби, що визнання Росією автомобільних номерів і документів, які видаються в непідконтрольних українському уряду районах Донбасу, веде до порушення територіальної цілісності України, пише УНН.

“Закликаємо наших партнерів з Євросоюзу уникати такого відвертого лукавства і лицемірства в їх політиці по відношенню до України і дотримання прав людини в цілому”, — йдеться в коментарі.

Захарова заявила, що такими рішеннями Євросоюз нібито “демонструє байдужість до жителів регіону”. РФ, продовжила вона, “шкодує про те, що країни об’єднання нічого не зробили для запобігання держперевороту (як вважають в Москві — ред.) в Україні в 2014 році, військовою операцією на південному сході країни, яка слідувала далі і блокади Донбасу”. За її словами, через таку політику 3,7 млн людей опинилися “на межі виживання” і були позбавлені основних прав і свобод.

“Країни ЄС, які проголосили своєю головною цінністю захист прав людини по всьому світу, фактично беруть участь у придушенні жителів Донбасу. Вони прийняли рішення не визнавати російські паспорти, видані донбасівцям з гуманітарних міркувань, і не ставити в них візи, як раніше було зроблено по відношенню до жителів Криму, — продовжила Захарова. — Це є відвертою дискримінацією і порушенням прав людини і основних свобод”.

Офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства сказала, що європейські країни демонструють нібито “зневагу до мовних і освітніх прав російськомовного населення України”, при цьому ведучи боротьбу лише за права тієї частини населення країни, яка говорить на мовах Євросоюзу. “ЄС критикує російське законодавство, що полегшує життя громадян України, повністю ігноруючи законодавчі новели і дії Києва, які роблять це життя нестерпним”, — вирішила додати вона.

Додамо, Путін підписав указ, яким спростив процедуру визнання “документів” і “автономерів” так званих “ДНР” і “ЛНР”, виданих громадянам і особам, які постійно проживають в окупованих районах Донецької і Луганської областей, 4 листопада.

“Це є черговою спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодами і перешкоджають повній реінтеграції в Україну непідконтрольних уряду районів, а також буде в повній мірі виконувати свої зобов’язання по Мінським угодами”, — йдеться в заяві офіційного представника Європейської служби зовнішніх зв’язків Петера Стано, поширеній в четвер 19 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.21
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92