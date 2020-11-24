МЗС РФ закликає ЄС відмовитися від нібито "лукавої" політики щодо України

“Закликаємо наших партнерів з Євросоюзу уникати такого відвертого лукавства і лицемірства в їх політиці по відношенню до України і дотримання прав людини в цілому”, — йдеться в коментарі.

Захарова заявила, що такими рішеннями Євросоюз нібито “демонструє байдужість до жителів регіону”. РФ, продовжила вона, “шкодує про те, що країни об’єднання нічого не зробили для запобігання держперевороту (як вважають в Москві — ред.) в Україні в 2014 році, військовою операцією на південному сході країни, яка слідувала далі і блокади Донбасу”. За її словами, через таку політику 3,7 млн людей опинилися “на межі виживання” і були позбавлені основних прав і свобод.

“Країни ЄС, які проголосили своєю головною цінністю захист прав людини по всьому світу, фактично беруть участь у придушенні жителів Донбасу. Вони прийняли рішення не визнавати російські паспорти, видані донбасівцям з гуманітарних міркувань, і не ставити в них візи, як раніше було зроблено по відношенню до жителів Криму, — продовжила Захарова. — Це є відвертою дискримінацією і порушенням прав людини і основних свобод”.

Офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства сказала, що європейські країни демонструють нібито “зневагу до мовних і освітніх прав російськомовного населення України”, при цьому ведучи боротьбу лише за права тієї частини населення країни, яка говорить на мовах Євросоюзу. “ЄС критикує російське законодавство, що полегшує життя громадян України, повністю ігноруючи законодавчі новели і дії Києва, які роблять це життя нестерпним”, — вирішила додати вона.

Додамо, Путін підписав указ, яким спростив процедуру визнання “документів” і “автономерів” так званих “ДНР” і “ЛНР”, виданих громадянам і особам, які постійно проживають в окупованих районах Донецької і Луганської областей, 4 листопада.

“Це є черговою спробою Росії підірвати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Ми очікуємо, що Росія утримається від дій, які суперечать Мінським угодами і перешкоджають повній реінтеграції в Україну непідконтрольних уряду районів, а також буде в повній мірі виконувати свої зобов’язання по Мінським угодами”, — йдеться в заяві офіційного представника Європейської служби зовнішніх зв’язків Петера Стано, поширеній в четвер 19 листопада.