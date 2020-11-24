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МИД РФ призывает ЕС отказаться от якобы "двуличной" политики в отношении Украины

МИД РФ призывает ЕС отказаться от якобы "двуличной" политики в отношении Украины

Киев  •  УНН

 • 12109 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Евросоюз должен отказаться от якобы “лицемерной политики в отношении Украины и прав человека, ухудшающей положение жителей Донбасса”. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлением европейской внешнеполитической службы, что признание Россией автомобильных номеров и документов, выдаваемых в неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса, ведет к нарушению территориальной целостности Украины, пишет УНН.

“Призываем наших партнеров из Евросоюза избегать столь откровенного двуличия и лицемерия в их политике по отношению к Украине и соблюдению прав человека в целом”, — говорится в комментарии.

Захарова заявила, что подобными решениями Евросоюз якобы “демонстрирует безразличие к жителям региона”. РФ, продолжила она, “сожалеет о том, что страны объединения ничего не сделали для предотвращения госпереворота (как считают в Москве — ред.) в Украине в 2014 году, последовавшей военной операцией на юго-востоке страны и блокады Донбасса”. По ее словам, из-за такой политики 3,7 млн человек оказались “на грани выживания” и были лишены основных прав и свобод.

“Страны EС, провозгласившие своей главной ценностью защиту прав человека по всему миру, фактически участвуют в удушении жителей Донбасса. Они приняли решение не признавать российские паспорта, выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям, и не ставить в них визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма, — продолжила Захарова. — Это является откровенной дискриминацией и нарушением прав человека и основных свобод”.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сказала, что европейские страны демонстрируют якобы “пренебрежение к языковым и образовательным правам русскоязычного населения Украины”, при этом ведя борьбу лишь за права той части населения страны, которая говорит на языках Евросоюза. “ЕС критикует российское законодательство, облегчающее жизнь граждан Украины, полностью игнорируя законодательные новеллы и действия Киева, которые делают эту жизнь невыносимой”, — решила добавить она.

Добавим, Путин подписал указ, которым упростил процедуру признания “документов” и “автономеров” так называемых “ДНР” и “ЛНР”, выданных гражданам и лицам, постоянно проживающих в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, 4 ноября.

“Это является очередной попыткой России подорвать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции в Украину неподконтрольных правительству районов, а также будет в полной мере выполнять свои обязательства по Минским соглашениям”, — говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних связей Петера Стано, распространенного в четверг, 19 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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