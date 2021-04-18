МЗС РФ висловило протест Празі після оголошення про висилку 18 російських дипломатів

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"Влада Чехії ухвалила безпрецедентне рішення про висилку 18 співробітників російського посольства під голослівними і надуманими (на думку МЗС РФ - ред.) приводами про причетність російських спецслужб до вибуху в 2014 році на військових складах в населеному пункті Врбетице... Висловлюємо чеській владі рішучий протест. Ухвалимо заходи у відповідь, які змусять авторів цієї провокації (на думку МЗС РФ - ред.) усвідомити всю повноту відповідальності за руйнування основ нормального розвитку відносин між нашими країнами", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

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Також там зазначили, що цей крок, який у МЗС РФ назвали "ворожим", "став продовженням серії антиросійських акцій, зроблених Чехією за останні роки".

У МЗС РФ також вказали на нібито "американський слід" у таких діях Праги.

Контекст

Чехія висилає 18 співробітників посольства РФ у Празі через підозру у причетності російських спецслужб до вибухів на армійських складах у Чехії в 2014 році. Їм наказали покинути країну упродовж 48 годин.

У суботу, 17 квітня, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетице Злінського краю у 2014 році. Зокрема, за його словами, є підстави вважати, що до вибухів причетні співробітники ГРУ.