МИД РФ выразил протест Праге после объявления о высылке 18 российских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест Чехии после объявления о высылке 18 российских дипломатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
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"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными (по мнению МИД РФ - ред.) предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице... Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации (по мнению МИД РФ - ред.) осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - говорится в сообщении МИД РФ.
Детали
Также там отметили, что этот шаг, который в МИД РФ назвали "враждебным", "стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы".
В МИД РФ также указали на якобы "американский след" в таких действиях Праги.
Контекст
Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге по подозрению в причастности российских спецслужб к взрывам на армейских складах в Чехии в 2014 году. Им приказали покинуть страну в течение 48 часов.
В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила российский след в организации взрывов на складах боеприпасов в селе Врбетице Злинского края в 2014 году. В частности, по его словам, есть основания полагать, что к взрывам причастны сотрудники ГРУ.