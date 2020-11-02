МЗС РФ відреагувало на ідею про "скандинавських миротворців у Карабасі"

“Це потрібно у американців запитувати, звідки вони взяли ці пропозиції і ідеї. Всі необхідні параметри можливих механізмів повинні бути узгоджені в консультаціях зі сторонами конфлікту”, — сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи відомо російській стороні про цю ідею, Руденко сказав, що “відомо тільки те, що сказав (помічник президента США з національної безпеки) Роберт О” Брайен “.

Раніше О’Брайен, як передавало “Радіо Вірменії”, виступаючи перед представниками вірменської діаспори в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), заявив, що обом сторонам конфлікту слід погодитися на розміщення скандинавських миротворців в Нагірному Карабасі. Він також підкреслив, що Вашингтон працює з урядами скандинавських країн над питанням формування миротворчих сил, які можна було б розмістити в регіоні для підтримки режиму припинення вогню.