МЗС РФ відреагувало на ідею про "скандинавських миротворців у Карабасі"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Запропонована США ідея про розміщення скандинавських миротворців в Нагірному Карабасі повинна узгоджуватися зі сторонами конфлікту. Про це заявив в понеділок журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Це потрібно у американців запитувати, звідки вони взяли ці пропозиції і ідеї. Всі необхідні параметри можливих механізмів повинні бути узгоджені в консультаціях зі сторонами конфлікту”, — сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи відомо російській стороні про цю ідею, Руденко сказав, що “відомо тільки те, що сказав (помічник президента США з національної безпеки) Роберт О” Брайен “.

Раніше О’Брайен, як передавало “Радіо Вірменії”, виступаючи перед представниками вірменської діаспори в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), заявив, що обом сторонам конфлікту слід погодитися на розміщення скандинавських миротворців в Нагірному Карабасі. Він також підкреслив, що Вашингтон працює з урядами скандинавських країн над питанням формування миротворчих сил, які можна було б розмістити в регіоні для підтримки режиму припинення вогню.

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