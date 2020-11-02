МИД РФ отреагировал на идею о "скандинавских миротворцах в Карабахе"

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Предложенная США идея о размещении скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе должна согласовываться со сторонами конфликта. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения и идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта”, — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, известно ли российской стороне об этой идее, Руденко сказал, что "известно только то, что сказал (помощник президента США по национальной безопасности) Роберт О"Брайен“.

Ранее О’Брайен, как передавало “Радио Армении”, выступая перед представителями армянской диаспоры в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), заявил, что обеим сторонам конфликта следует согласиться на размещение скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он также подчеркнул, что Вашингтон работает с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня.

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