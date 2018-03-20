МЗС РФ скликає всіх іноземних послів у Москві для зустрічі у справі Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ запросило 21 березня послів усіх зарубіжних держав в Москві для зустрічі з керівництвом та експертами Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєнням. Темою обговорення буде справа щодо отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це ТАСС повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
“21 березня в МЗС Росії запрошені всі акредитовані в Росії посли зарубіжних держав на зустріч з керівництвом та експертами Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями. Основна тема зустрічі — ситуація навколо заяв Великобританії про застосування на її території отруйних речовин”, — повідомила М.Захарова.
За словами представниці міністерства, метою заходу є “довести російську точку зору до офіційних представників зарубіжних держав, відповісти на можливі запитання, а також озвучити питання, наявні у російської сторони”.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
У зв'язку з цим Лондон застосував санкції. Зокрема, вислав 23 російських дипломатів.
У відповідь РФ оголосила персонами нон-грата і поставила вимогу залишити Росію в тижневий термін 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії.